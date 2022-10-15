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Культура

Нарисовать крепость в Изборске и познакомиться с творчеством Рериха приглашают псковичей

Нарисовать Изборскую крепость и познакомиться с творчеством художника Николая Рериха могут псковичи и туристы 16 октября на мастер-классе «Каменные стражи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Сегодня в музее будет сразу две экскурсии – в 12:00 и в 15:00. Записаться можно по телефону 8 921 219 84 70. Доступна оплата «Пушкинской картой».

Желающих ждут в музейной мастерской в доме купца Шведова (улица Печорская, 32).

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