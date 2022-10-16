Губернатор поблагодарил работников дорожной сферы за труд и вклад в развитие области

10:52, 16 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников дорожной сферы с их профессиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Он подчеркнула, что от развития транспортной инфраструктуры зависят рост экономики, решение важных социальных задач и благополучие людей.

«Свое мастерство и профессионализм вы направляете на улучшение качества и безопасности автомобильных дорог. Ваша высокая работоспособность и усилия правительства Псковской области позволяют привлекать в регион колоссальные средства на ремонт, реконструкцию и обслуживание дорог и мостов. В этом году дорожный фонд области составил более 12 млрд рублей, что позволит привести в порядок около 300 км дорог регионального значения. Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения и снижению количества дорожно-транспортных происшествий», – говорится в поздравлении.

Михаил Ведерников подчеркнул, что с каждым годом федеральные и региональные трассы в Псковской области становятся более современными, удобными и безопасными для водителей и пешеходов. Изменение состояния дорог в лучшую сторону отмечают жители и гости региона.

«Благодарю работников и ветеранов дорожного хозяйства за добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие Псковской области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего самого наилучшего», – заключил губернатор.