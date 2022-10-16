Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником специалистов пищевой промышленности

12:01, 16 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником специалистов пищевой промышленности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Он напомнил, что в Псковской области работает шесть крупных и более 100 малых и средних предприятий пищевой промышленности, а отрасль играет важную роль в социально-экономической жизни региона, развитии рыночных отношений, предприятий и малого бизнеса.

«Вы обеспечиваете людей вкусными и качественными продуктами, которые известны далеко за пределами области. Это подтверждают престижные награды, которые получают товары региона на российских выставках и ярмарках. Так, в прошлом году продукция Псковского городского молочного завода была отмечена в конкурсе «100 лучших товаров России», а продукция ООО «Племрепродуктор Назия» получила статус «Золотая сотня».

Ваш опыт, профессионализм, неравнодушное и ответственное отношение к своему делу способствуют развитию пищевой промышленности, обеспечению продовольственной безопасности нашей страны. Уверен, что и впредь вы будете радовать жителей нашего региона продукцией, которая отвечает не только всем стандартам качества, но и самым требовательным и изысканным вкусам потребителей», - отметил Михаил Ведерников.

«Желаю вам неиссякаемой энергии, достатка, процветания, новых возможностей для профессионального роста и всего самого доброго. Спасибо за ваш такой нужный и важный для людей труд», - поблагодарил губернатор.