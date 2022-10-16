Александр Котов - дорожникам: Результаты вашей работы видит и ценит каждый житель региона

12:43, 16 октября 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства Псковской области с профессиональным праздником – Днём работников дорожного хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Собрания.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечает огромная команда специалистов, труд которых во многом определяет благополучие территорий и комфорт проживающих на них людей. Без развитой дорожной сети и транспортной инфраструктуры жизнь современного общества просто немыслима. Именно поэтому особое внимание государство уделяет строительству новых автомагистралей и ремонту существующих дорог.

Объём дорожного фонда Псковской области растёт год от года: за последние пять лет финансирование дорожной деятельности за счёт средств федерального бюджета увеличилось вдвое. В текущем году дорожный фонд вырос до рекордных 11,8 млрд рублей. Цифра действительно впечатляет, как и достигнутые результаты по реализации проекта «Безопасные качественные дороги» - в нормативное состояние приведены сотни километров дорог регионального и местного значения, отремонтировано значительное количество мостовых сооружений.

Этот качественный скачок был бы невозможен без профессионального, добросовестного труда работников дорожного хозяйства – результаты вашей работы видит и ценит каждый житель Псковской области.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в труде!» - говорится в поздравлении Александра Котова.