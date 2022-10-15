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Происшествия

Пропавшего три года назад великолучанина разыскивает полиция

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение 46-летнего Андрея Фёдорова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

22 марта 2019 года он ушёл из дома на улице Радищева в Великих Луках. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Пропавший был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны чёрного цвета, сапоги (низ - резиновый, верх – матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (811-53) 5-27-94, 8-906-2231128 или 02.

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