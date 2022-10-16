В регионе пройдёт очередной этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

17:00, 16 октября 2022, ПАИ

Второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» пройдёт в Псковской области с 17 по 28 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

Организатор мероприятия – Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Акция направлена на привлечение широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации, поступающей от граждан, разъяснение вопросов, связанных с лечением и реабилитацией наркозависимых, а также оказание им психологической и медицинской помощи.

Полиция призывает жителей области проявить бдительность и принять активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков. Информацию можно передать:

- по «телефону доверия» - (8112) 59-22-33;

- в дежурную часть УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49;

- по круглосуточному телефону филиала «Псковский» Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии - (8112) 56-60-16;

- на сайт УМВД России по Псковской области.

Ни одно обращение не останется без внимания. При этом конфиденциальность гарантируется.