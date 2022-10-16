Ещё один пскович умер от коронавируса
Ещё один пскович умер от коронавируса, общее число умерших достигло 1 928 человек, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Подтверждено 25 новых случаев коронавируса, всего – 124 636. Выздоровели 200 человек, всего - 121 996. В Пскове 21 новое заражение, по одному в Новосокольническом, Порховском, Пустошкинском и Пыталовском районах.
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