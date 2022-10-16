Интересных проектов пожелал псковским дорожникам Борис Елкин
Глава администрации Пскова Борис Елкин поздравил с профессиональным праздником всех, кто трудится в дорожной отрасли. Поздравление он разместил в своем Telegram-канале.
«Дороги и мосты в нашей жизни так же важны, как кровеносная система в организме. Подобно сосудам они связывают населенные пункты и снабжают их всем необходимым. От качества и безопасности дорог зависит наше благополучие.
Желаю дорожникам дальнейшего развития отрасли и новых достижений, освоения передовых технологий и интересных проектов. Пусть ваша работа приносит удовольствие и достаток, а жители радуются новым километрам безупречных дорог!» - говорится в поздравлении Бориса Елкина.
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