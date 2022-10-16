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Общество

ВИДЕО «Тема недели»: эксклюзивное интервью с главой Бериславского района

Теракт на Крымском мосту, который осуществили спецслужбы Украины, ракетные налеты на Белгород, теракты, которые готовились на Курской АЭС украинскими нацистами – чаша терпения переполнилась, и российские войска нанесли высокоточные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Что дальше? О новом этапе российско-украинского противостояния  новый выпуск авторской программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».

Кроме того, на этой неделе произошло сразу два важных события. Во-первых, в понедельник в Пскове в офисе «Команды 2018» начал работать Центр помощи семьям мобилизованных. Первые дни его  работы показали – Центр действительно востребован. Людям нужна поддержка, иногда просто моральная.

Также в минувшую среду губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о региональных мерах поддержки мобилизованных и членов их семей.

Как работает Центр помощи, в чем особенности мер поддержки, эксклюзивное интервью главы военно-гражданской администрации Бериславского района Херсонской области Андрея Костюка – в новом выпуске «Темы недели».

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