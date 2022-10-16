Умерла главврач кожвендиспансера Псковской области

16:13, 16 октября 2022, ПАИ

Ушла из жизни главный врач кожно-венерологического диспансера Псковской области Надежда Кирпичева, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по здравоохранению.

Надежда Кирпичева в 1981 году окончила Смоленский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» с присвоением квалификации «врач».

В 1981 году была принята в Псковский областной кожно-венерологический диспансер для прохождения интернатуры по дерматовенерологии. Всю трудовую деятельность посвятила работе в диспансере.

С 1995 года занимала должность главного врача диспансера.

Под ее руководством и непосредственном участии происходило становление и развитие дерматологической службы Псковской области. Главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Псковской области по дерматовенерологии. Активно развивала новые перспективные направления в сфере сохранения здоровья жителей Псковской области.

Заслуженный врач Российской Федерации. Неоднократно награждалась ведомственными, федеральными и региональными наградами.

Комитет по здравоохранению Псковской области и все медицинское сообщество области скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.