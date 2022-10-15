Серию терактов предотвратили в Белоруссии

16:18, 16 октября 2022, ПАИ

В Белоруссии предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Сотрудники спецслужб задержали несколько человек, готовивших теракты и диверсии в Беларуси. Все они были завербованы так называемой беглой оппозицией, рассказали в эфире. В эфире телеканала рассказали, что задержанные выполняли задание по закладке бомб, инструкции, в частности, о том, где взять зажигательные смеси, они получали из чат-бота «Плана Перамога» (неформальная организация BYPOL, а также входящие в нее структурные подразделения «Сітуацыйна – аналітычны цэнтр» и «Мобилизационный план «Перамога» признаны в Белоруссии террористическими).

Задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием, добавили в сюжете телеканала «Беларусь 1». «Белорусские правоохранители констатируют, что эта инициатива есть не что иное, как проект западных спецслужб, щедро финансируемый, продвигаемый длительное время», – сказал в комментарии заместитель министра внутренних дел Белорусии – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

Он отметил, то в последнее время, в том числе в связи со спецоперацией РФ на Украине, этот проект «предполагает насильственное свержение власти в республике». Участники незаконных воинских формирований в рамках этого проекта проходят обучение в Польше и получает боевой опыт на Украине, заявил Казакевич.

