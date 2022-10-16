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Общество

Волейболистки из Идрицы заняли первое место в турнире в Невеле

Фото Александра Шарова.

В Невеле прошел 5-ый межмуниципальный турнир по волейболу среди девушек 2007 -2008 г.р., посвященный памяти выдающегося тренера Псковской области Лоры Дигилевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Призыв» Себежского района.

Фото Александра Шарова.

В соревнованиях приняли участие ведущие волейбольные клубы юга Псковской области: команды Невеля, Пустошки, Локни, Идрицы Себежского района. Девушки из Идрицы при поддержке отдела образования Администрации Себежского района, МАУ «ИЦ» Себеж - Ресурс» регулярно принимают участие в данных престижных соревнованиях.

Несмотря на недавние изменения в составе команды, добавления в команду молодых игроков сумели внести коррективы в тактику игры и одержали победу.

На втором месте команда из Пустошки, на третьем из Невеля. Молодая команда поселка Локня, оказав отчаянное сопротивление, заняла четвертое место.Соревнования традиционно прошли на высоком организационном уровне.

Фото Александра Шарова.

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