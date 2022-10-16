Волейболистки из Идрицы заняли первое место в турнире в Невеле

18:18, 16 октября 2022, ПАИ

В Невеле прошел 5-ый межмуниципальный турнир по волейболу среди девушек 2007 -2008 г.р., посвященный памяти выдающегося тренера Псковской области Лоры Дигилевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Призыв» Себежского района.

В соревнованиях приняли участие ведущие волейбольные клубы юга Псковской области: команды Невеля, Пустошки, Локни, Идрицы Себежского района. Девушки из Идрицы при поддержке отдела образования Администрации Себежского района, МАУ «ИЦ» Себеж - Ресурс» регулярно принимают участие в данных престижных соревнованиях.

Несмотря на недавние изменения в составе команды, добавления в команду молодых игроков сумели внести коррективы в тактику игры и одержали победу.

На втором месте команда из Пустошки, на третьем из Невеля. Молодая команда поселка Локня, оказав отчаянное сопротивление, заняла четвертое место.Соревнования традиционно прошли на высоком организационном уровне.