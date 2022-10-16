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Общество

Псковский диктант «Арап Петра Великого» написали ученики Усвятской школы

Ученики Усвятской средней школы присоединились к региональной просветительской акции Псковский диктант «Арап Петра Великого». Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

Для диктанта был предложен отрывок из II главы романа Александра Сергеевича Пушкина «Арап Петра Великого» .

Ребята писали текст на специальных бланках. Всем участникам на общешкольной линейке вручили сертификаты.

Также на линейке шестиклассникам Даниилу Субботину, Ивану Емельянову, Артему Занюкову вручили свидетельства о том, что они освоили в 2021-2022 учебном году дополнительную общеобразовательную программу художественной направленности «Областная заочная школа юных поэтов и прозаиков».

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