Псковский диктант «Арап Петра Великого» написали ученики Усвятской школы

19:07, 16 октября 2022, ПАИ

Ученики Усвятской средней школы присоединились к региональной просветительской акции Псковский диктант «Арап Петра Великого». Об этом сообщает газета «Новая жизнь».



Для диктанта был предложен отрывок из II главы романа Александра Сергеевича Пушкина «Арап Петра Великого» .



Ребята писали текст на специальных бланках. Всем участникам на общешкольной линейке вручили сертификаты.



Также на линейке шестиклассникам Даниилу Субботину, Ивану Емельянову, Артему Занюкову вручили свидетельства о том, что они освоили в 2021-2022 учебном году дополнительную общеобразовательную программу художественной направленности «Областная заочная школа юных поэтов и прозаиков».