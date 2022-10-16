40 человек работают в организации дорожного хозяйства в Себеже

19:47, 16 октября 2022, ПАИ

ООО «Автомобильные дороги Пскова» обслуживают всю южную зону Псковской области. Директор организации – Юрий Иванович Губин, начальник участка в Себежском районе – Марина Фильтрусова.





«Организация обслуживает все федеральные и региональные дороги Себежского района. Наши субподрядчики – АО « Идрицкая ДЭП» и ООО «Себежское дорожное предприятие», - поделилась директор организации.



В обслуживании находится участок федеральной трассы М-9 от Бурачков до начала Пустошкинского района, от 555 км до 617 км. Обслуживаем две развязки – Идрицкую и Дубровскую. В штате – 40 человек: водители, дорожные рабочие, мастера, машинисты тракторов.



«Есть нехватка трёх дорожных рабочих. Конечно, работа непростая, но основной костяк коллектива – профессионалы, и зарабатывают неплохо», - прояснила ситуацию в кадрах Марина Фильтрусова.

В настоящее время работники занимаются подготовкой к зимнему периоду: осматривают и ремонтируют дорожное полотно, водопропускные трубы, мосты, обочины.



За этот год самыми значимыми событиями стали открытие моста через реку Неведрянку, капитальный ремонт дороги Опочка – Дубровка.

Каждый день, помимо основной работы, люди занимаются ежедневной уборкой дороги пограничного пункта в Бурачках. В любую погоду приводят в порядок не только дорогу, но и некоторые объекты. Поток машин большой, и работники понимают, что автомобильный пункт пропуска должен быть чистым.



«Хочется выразить огромную благодарность коллективу за работу, особенно сейчас, в это непростое время», - подытожила директор организации.