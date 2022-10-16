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Общество

Один человек погиб, двое госпитализированы в результате лобового столкновения с фурой в Печорском районе

В Печорском районе у поворота на Мальскую долину произошло столкновение большегруза DAF и ВАЗ-2115. 

В результате ДТП в автомобиле ВАЗ-2115 погибла пассажирка. 
58-летний пассажир и 51-летняя водитель в крайне тяжёлом состоянии госпитализированы в медучреждение. 

Прибывшие на место происшествия пожарные и спасатели АСС деблокировали пострадавших и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение. 

На месте находятся глава Печорского района Сергей Тарасик, пожарные подразделения Псковской области, спасатели АСС, сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

  • ДТП в Печорском районе с участием руководителя отряда
    Фото: Фото ПАИ
  • ДТП в Печорском районе с участием руководителя отряда
    Фото: Фото ПАИ
  • ДТП в Печорском районе с участием руководителя отряда
    Фото: Фото ПАИ
  • ДТП в Печорском районе с участием руководителя отряда
    Фото: Фото ПАИ
  • ДТП в Печорском районе с участием руководителя отряда
    Фото: Фото ПАИ
  • ДТП в Печорском районе с участием руководителя отряда
    Фото: Фото ПАИ

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