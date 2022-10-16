Один человек погиб, двое госпитализированы в результате лобового столкновения с фурой в Печорском районе

20:43, 16 октября 2022, ПАИ

В Печорском районе у поворота на Мальскую долину произошло столкновение большегруза DAF и ВАЗ-2115.

В результате ДТП в автомобиле ВАЗ-2115 погибла пассажирка.

58-летний пассажир и 51-летняя водитель в крайне тяжёлом состоянии госпитализированы в медучреждение.

Прибывшие на место происшествия пожарные и спасатели АСС деблокировали пострадавших и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение.

На месте находятся глава Печорского района Сергей Тарасик, пожарные подразделения Псковской области, спасатели АСС, сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.