Активисты благоустроили спортивную трассу в Великолукском районе

22:25, 16 октября 2022, ПАИ

Активисты ТОС «Подкова» вышли на субботник по благоустройству спортивной трассы в деревне Переслегино Великолукского района, сообщает газета «Наш путь».

Работы включали в себя подсыпку сырых участков трассы, работы по обустройству дренажа; также активисты скосили траву в местах, где будут проходить лыжные гонки и лыжные прогулки. Не осталась в стороне и молодежь – ребята убирали траву, ветки, мусор. Кроме того, была сделана необходимая подсыпка на будущей волейбольной площадке.



Председатель ТОСа Надежда Аввакуменкова поблагодарила всех участников субботника.