Активисты благоустроили спортивную трассу в Великолукском районе
Активисты ТОС «Подкова» вышли на субботник по благоустройству спортивной трассы в деревне Переслегино Великолукского района, сообщает газета «Наш путь».
Работы включали в себя подсыпку сырых участков трассы, работы по обустройству дренажа; также активисты скосили траву в местах, где будут проходить лыжные гонки и лыжные прогулки. Не осталась в стороне и молодежь – ребята убирали траву, ветки, мусор. Кроме того, была сделана необходимая подсыпка на будущей волейбольной площадке.
Председатель ТОСа Надежда Аввакуменкова поблагодарила всех участников субботника.
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