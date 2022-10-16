Паровое отопление проведут в Варваринской церкви в Печорах

23:08, 16 октября 2022, ПАИ

В Варваринской церкви в Печорах проведут паровое отопление, сообщает Telegram-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Устройство современных коммуникаций - одна из задач проекта ремонтно- реставрационных работ на памятнике деревянного зодчества.

В данный момент в Варваринской церкви уже проложили штробы для будущей проводки, а штукатурные работы в интерьерах полностью завершены.

В храме заканчивается устройство полов из сибирской лиственницы. Рабочие укладывают утеплитель для пола. Половая доска настилается в два слоя, черновой и беловой пол, между ними – утеплитель.

На 85 % завершены работы по строительству третьей, малой главки в мастерских г. Печоры.

Барабаны для остальных главок отгрунтованы, окрашены в 2 слоя, на них изображены фальш-окна.

Завершается ремонт кровли и алтарной части.