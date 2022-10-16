Два человека госпитализированы в ДТП в центре Пскова
В Пскове на Октябрьском проспекте у дома №6 произошло столкновение автомобилей Hyundai и Renault.
В результате ДТП пострадали два человека, госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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