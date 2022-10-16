Волонтеры помогли собрать новые будки для приюта в Пскове

23:54, 16 октября 2022, ПАИ

Работники приюта «Шанс» решили до холодов обновить будки в малых вальерах действующего приюта на улице Советской армии в Пскове. Об этом сообщается в группе «Встречи волонтеров в Шансе».

«Всего нужно сделать почти 80 будок! Нас такие объемы не пугают после того, как мы сделали уже, наверное, будок 180. Нарезаем заготовки и собираем практически с закрытыми глазами», – поделились в сообществе.

Один из волонтеров к субботе подготовил заготовки для 36 будок. Сбор волонтеров начинался в 10 утра, а опытные мастера подъезжали уже вооруженные шуруповертами.

По итогу было подготовлено 13 будок, каркас которых обшит досками и утеплен пенополистиролом.