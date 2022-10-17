В России предложили привлечь безработных к труду на стройке

07:35, 17 октября 2022, ПАИ

Ещё 3–5 миллионов человек требуется в строительной отрасли сегодня. На данный момент там задействовано 11 миллионов. Об этом сообщили «Известиям» в общественном совете при Минстрое.

Там предлагают привлечь безработных — по информации общественников, на учёте в органах занятости находится более 1,8 миллиона человек, которые уже долгое время не могут найти себе место работы. Пока девелоперы их не рассматривают из-за отсутствия опыта.

«В частности, необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов», — рассказала ответственный секретарь комиссии по профобразованию общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева.

Востребованные в строительстве низкоквалифицированные кадры — каменщики, укладчики — можно подготовить достаточно легко и быстро, отметил руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Обучить же специалиста высокого уровня (электрогазосварщики, монтажники, электрики и автоматики, бетонщики) сложнее и дольше.

С начала пандемии перед строительной отраслью остро встала проблема кадров, которую каждый из девелоперов пытается решить индивидуально, говорит управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. Например, привлекают отбывающих наказание граждан, рабочих не только из Средней Азии, но и Кубы, Африки или дальневосточных государств, рассказал он.