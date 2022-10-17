Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир сегодня

08:51, 17 октября 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир сегодня, 17 октября, в 10:30.



Руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов расскажет об основных дорожных объектах, ремонт которых планируется завершить до конца этого года, а также о востребованности регулярных автобусных маршрутов в Белоруссию и об организации водного сообщения в Псковской области.



С ещё одним гостем программы — директором псковского «Кванториума» Надеждой Григорьевой — ведущие поговорят о том, чем живёт сегодня детский технопарк, какие мероприятия пройдут здесь в ближайшее время и планируется ли открытие в «Кванториуме» новых направлений обучения.



Смотрите на портале ПАИ и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» сегодня в 10:30, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».