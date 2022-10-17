Украинские хакеры оставили Ленобласть без света: ТВ-каналы распространяют фейк

09:05, 17 октября 2022, ПАИ

Новый фейк о том, что украинские хакеры оставили Ленинградскую область без света, взломав серверы компании АО «ЛОЭСК», распространяют украинские Telegram-каналы. Об этом пишет Telegram-канал «Война с фейками».

«Злоумышленники действительно пытались получить доступ к управлению энергетическими объектами Ленинградской области. Однако специалисты АО «ЛОЭСК» оперативно зафиксировали подозрительную активность и предотвратили кражу важной информации. По факту произошедшего предприятие обратилось в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Сейчас часть информационных сервисов АО «ЛОЭСК» временно отключена, так как специалисты проводят меры по усилению безопасности. После завершения процедур они снова заработают в полном объеме.

Ранее украинские пропагандисты заявили, что хакеры Anonymous взломали базу данных Сбербанка и сайт Минобороны РФ. Эти сообщения также оказались фейками.