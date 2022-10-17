Социологи выяснили, что отвлекает псковичей от поиска работы

09:43, 17 октября 2022, ПАИ

Что отвлекает псковичей от поиска работы, выяснил сервис SuperJob. В опросе приняли участие экономически активные горожане.

Распределить свое время таким образом, чтобы от поиска работы их ничего не отвлекало, получается у 4 из 10 псковичей. 28% псковичей признались, что от трудоустройства их отвлекают личные и домашние дела. Усталость и плохое самочувствие не дают искать работу 17% опрошенных. Мессенджеры и соцсети мешают 13% респондентов.

Личные качества — лень, безответственность и неуверенность — назвали главным препятствием 12% респондентов. 6% опрошенных признались, что не понимают, как правильно искать работодателя. Хобби и увлечения не дают сосредоточиться на трудоустройстве каждому двадцатому. По 3% респондентов признались, что от поиска работы их отвлекают телефонные звонки и хорошая погода. По 2% отвлекающими факторами назвали телевизор и друзей.

Женщинам чаще мужчин при поиске работы мешают личные проблемы, усталость и непонимание процесса. Мужчинам — компьютер, хобби и друзья.

Опрос проводился с 30 сентября по 5 октября.