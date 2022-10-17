Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Социологи выяснили, что отвлекает псковичей от поиска работы

Что отвлекает псковичей от поиска работы, выяснил сервис SuperJob. В опросе приняли участие экономически активные горожане.

Распределить свое время таким образом, чтобы от поиска работы их ничего не отвлекало, получается у 4 из 10 псковичей. 28% псковичей признались, что от трудоустройства их отвлекают личные и домашние дела. Усталость и плохое самочувствие не дают искать работу 17% опрошенных. Мессенджеры и соцсети мешают 13% респондентов. 

Личные качества — лень, безответственность и неуверенность — назвали главным препятствием 12% респондентов. 6% опрошенных признались, что не понимают, как правильно искать работодателя. Хобби и увлечения не дают сосредоточиться на трудоустройстве каждому двадцатому. По 3% респондентов признались, что от поиска работы их отвлекают телефонные звонки и хорошая погода. По 2% отвлекающими факторами назвали телевизор и друзей.  

Женщинам чаще мужчин при поиске работы мешают личные проблемы, усталость и непонимание процесса. Мужчинам — компьютер, хобби и друзья.  

Опрос проводился с 30 сентября по 5 октября. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 октября 2022

Псковским школьникам помогут определиться с будущей профессией
17 октября 2022

В России предложили снять бронь от призыва с парламентариев
17 октября 2022

Прощание с главврачом псковского кожвендиспансера пройдет 18 октября
17 октября 2022

Минфин направил в кабмин проект о мерах поддержки мобилизованных
17 октября 2022

До 14 градусов прогреется воздух в Пскове 17 октября
17 октября 2022

Движение автобусов возобновили по Крымскому мосту

17 октября 2022

Украинские хакеры оставили Ленобласть без света: ТВ-каналы распространяют фейк
17 октября 2022

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир сегодня

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...