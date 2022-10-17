До 14 градусов прогреется воздух в Пскове 17 октября

09:52, 17 октября 2022, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 17 октября. Днём местами возможен небольшой дождь, ночью - дождь, местами небольшой, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Будет дуть ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит от +10 до +15, ночью - от +3 до +8 градусов.



В Пскове температура днем - от +12 до +14, ночью - от +5 до +7 градусов. Днём без существенных осадков, ночью пройдет дождь.

В Великих Луках днем воздух прогреется до 13-15 градусов, ночью - от +6 до +8 градусов. Днём прогнозируется небольшой дождь, ночью умеренный.