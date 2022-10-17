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Общество

Граждане-двойники могут сообщить об ошибочном долге на «Госуслугах»

Полные тезки должников, на которых числится чужой долг, могут оперативно решить проблему с помощью нового сервиса на портале госуслуг, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Для этого гражданам необходимо воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов». В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить». В заявлении указывается номер исполнительного производства, сведения об отсутствии долга. В качестве доказательства необходимо загрузить скан документа, который позволит однозначно идентифицировать гражданина. Автоматически сформированное заявление поступит в ФССП России.

Это не единственный способ решения проблемы ошибочной идентификации. С октября прошлого года на сайте Федеральной службы судебных приставов работает новый вид электронных обращений в сервисе интернет-приемная. Выбрав тему «Я двойник!», заявители оперативно получают обратную связь от ведомства. На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится два дня. После получения от граждан-двойников копии паспорта, СНИЛС, ИНН, проверки и подтверждения данных судебный пристав-исполнитель незамедлительно отменит все наложенные на гражданина ограничения. В случае списания денежных средств со счетов в банках, а также удержаний из заработной платы или иных доходов гражданина судебный пристав примет меры к возврату средств.

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