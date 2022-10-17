Грузовик сгорел в Великолукском районе
Грузовой автомобиль Volvo горел 16 октября в деревне Борово Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном управлении МЧС.
Пожар произошел в 23:01. Выгорела кабина автомобиля, в прицепе огнем поврежден брезентовый навес на площади 10 квадратных метров. Причина – короткое замыкание в моторном отсеке.
Кроме того, в 23:41 случился пожар в деревне Идрица Себежского района. Сгорел жилой дом на улице Колхозной. Предположительная причина — поджог. Пожарные спасли два соседних жилых дома и две хозпостройки.
А в 19:39 поступило сообщение о возгорании в деревне Пыталовские Хутора. В хозпостройке повреждено чердачное помещение на площади 5 квадратных метров. Причина – неисправность печного оборудования.
Комментарии: 0 Обсудить >>>