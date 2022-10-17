Более миллиарда рублей выплатили псковичам на детей от 8 до 17 лет

10:28, 17 октября 2022, ПАИ

В Псковской области семьи с детьми от 8 до 17 лет получили более 1,2 млрд рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда, пособия выплачены на 84,4 тысячи детей.

Ежемесячная денежная выплата семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет устанавливается на 12 месяцев. Следовательно, следующее заявление семья может подать лишь по истечении календарного года после предыдущего обращения. В ином случае по повторному заявлению будет принято решение об отказе.

Перерасчёт размера выплаты после назначения действующим законодательством не предусмотрен. Таким образом, если благосостояние семьи улучшится, назначенная выплата не будет прекращена или уменьшена. То же правило действует и в обратной ситуации.

Выплата назначается малообеспеченным семьям с учётом нуждаемости при условии, что ежемесячный доход на каждого члена семьи не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения, собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу, заявитель и дети – граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ.

Выплата производится ежемесячно третьего числа или в ближайший предшествующий рабочий день, если третье число выпадает на нерабочий день. При этом выплата производится в полном объёме за месяц, независимо от даты рождения ребёнка, исполнения 8 либо 17 лет в конкретном месяце или даты обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.

Подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты можно через портал госуслуг, а также лично в клиентские службы ОПФР по Псковской области или через МФЦ.