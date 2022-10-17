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Спорт

Турнир по настольному теннису состоится в Великих Луках

Фото: «Настольный теннис г. Великие Луки»

Первый чемпионат клуба АТМА по настольному теннису состоится при поддержке Федерации настольного тенниса города Великие Луки. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис города Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Турнир пройдёт 5 ноября. Лучших спортсменов определят в четырех категориях: до 10 лет, 14 лет, 18 лет, а также в категории «абсолютный чемпион».  

«По итогам турнира будет посчитан детский рейтинг по настольному теннису города Великие Луки. При себе обязательно иметь спортивную форму и сменку. Запись в личные сообщения группы - ФИО и дата рождения», - отмечается в сообщении.

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