Турнир по настольному теннису состоится в Великих Луках

10:45, 17 октября 2022, ПАИ

Первый чемпионат клуба АТМА по настольному теннису состоится при поддержке Федерации настольного тенниса города Великие Луки. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис города Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Турнир пройдёт 5 ноября. Лучших спортсменов определят в четырех категориях: до 10 лет, 14 лет, 18 лет, а также в категории «абсолютный чемпион».

«По итогам турнира будет посчитан детский рейтинг по настольному теннису города Великие Луки. При себе обязательно иметь спортивную форму и сменку. Запись в личные сообщения группы - ФИО и дата рождения», - отмечается в сообщении.