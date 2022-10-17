Прощание с главврачом псковского кожвендиспансера пройдет 18 октября

10:42, 17 октября 2022, ПАИ

Прощание с главврачом кожно-венерологического диспансера Псковской области Надеждой Кирпичевой состоится 18 октября, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по здравоохранению.

Отпевание пройдет в храме Георгия Победоносца в деревне Камно во вторник, 18 октября, в 11:00.

Надежда Николаевна в 1981 году была принята в Псковский областной кожно-венерологический диспансер для прохождения интернатуры по дерматовенерологии. Всю трудовую деятельность посвятила работе в диспансере. С 1995 года занимала должность главного врача диспансера.