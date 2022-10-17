Путин поручил разработать единый подход к преподаванию истории родного края

11:28, 17 октября 2022, ПАИ

Единый подход к преподаванию в школах истории родного края разработают в России. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Обеспечить разработку согласованного подхода к преподаванию истории субъекта РФ (истории родного края) в рамках основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — сказано в поручении к Минпросвещения и органам исполнительной власти субъектов РФ.

К разработке программ предлагается привлечь Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество. Доклад об этом должны представить президенту до 30 декабря, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также правительству поручено провести анализ документов стратегического планирования и нормативных правовых актов, регулирующих вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания, чтобы внести в них изменения, направленные на гармонизацию и унификацию определений понятий «духовно-нравственные ценности» и «духовно-нравственное воспитание».

На производство цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, Путин поручил выделить из федерального бюджета ассигнования в размере 3,9 млрд рублей ежегодно.