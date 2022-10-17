Псковские школьники cмогут бесплатно освоить программирование

11:32, 17 октября 2022, ПАИ

Тематическую инженерную смену планируют провести в псковском «Кванториуме» на осенних каникулах, рассказала директор технопарка Надежда Григорьева в эфире программы «Псковский телеграм Online». Кроме того, планируется серия коротких интенсивов, среди которых мастер-классы по программированию на языке C++.

Надежда Григорьева отметила, что с середины декабря в технопарке объявляют набор новых групп, «нулевиков», которые впервые придут в «Кванториум» и будут учить материал на вводном уровне. По ее словам, после защиты проектов некоторые ребята смогут получить рекомендацию и продолжить дальнейшее обучение бесплатно. Директор технопарка подчеркнула, что места заканчиваются очень быстро, и призвала псковичей «не зевать».

Также она отметила, что в минувшие выходные в «Кванториуме» завершился межрегиональный «ЭкоХакатон», конкурс по решению экологических проблем города. В рамках мероприятия ребята решали экопроблемы – одни с помощью искусственного интеллекта выясняли влияние транспорта на экообстановку, другие – создавали калькулятор, который смог бы посчитать углеродный след того или иного мероприятия.

«Например, наш «Хакатон» оставил такой углеродный след, который требует посадки 70 деревьев», — отметила директор «Кванториума».