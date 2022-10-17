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Происшествия

Двух пьяных водителей остановили полицейские в Пскове

В Пскове полицейские задержали двух нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались наказанию за аналогичное нарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, утром 15 октября у дома на улице Труда сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомашину «Фольксваген». Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый 43-летний пскович. 

В то же утро на улице Юбилейной в Пскове сотрудники остановили автомобиль ВАЗ-21154. Им управлял 21-летний горожанин, тоже находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности. 

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