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Культура

В Госархиве рассказали об ущербе, причиненном нацистами Пушкинскому заповеднику

В Госархиве Псковской области рассказали об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками Пушкинскому заповеднику. Документы размещены в Telegram-канале архива. 

«Здание музея было деревянное, сожжено. Каменный фундамент из гранита в нескольких местах потрескался, требует ремонта. После ремонта может полностью использован под новое здание Музея. Печи кирпичные были отделаны кафелем, после пожара пришли в негодность, кафель полностью уничтожен, из шести бывших печей кирпича, годного для употребления, можно выбрать до 1500 штук. Железная крыша после пожара не может быть использована на строительство, железо перегорело и, кроме того, пострадало от снарядов и пулеметных пуль», — это выдержка из акта об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками заповеднику.

  • Акт об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками
    Фото: Госархив Псковской области
  • Акт об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками
    Фото: Госархив Псковской области
  • Акт об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками
    Фото: Госархив Псковской области
  • Акт об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками
    Фото: Госархив Псковской области
  • Акт об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками
    Фото: Госархив Псковской области
  • Акт об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками
    Фото: Госархив Псковской области

Документ датирован 25 августа 1944 года. В нем подробно описаны состояние зданий на территории музея, аллей, садов, мостов и места погребения поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В годы войны вокруг музейных зданий были сделаны окопы и блиндажи, на строительство которых шли в том числе бревна Домика няни.

«Площадка вокруг музея и часть круга завалены хламом и горелым мусором. В 7 метрах восточной и западной стороны бывшего здания музея проходят окопы и два блиндажа, толщина верхнего настила блиндажа 3 метра. Заваленный в 4 слоя толстых сосновых бревен <…> Домик няни – деревянный фундамент на кирпичных столбах в уровень земли по углам. Весь до основания разобран фашистами на блиндажи», — говорится в документах. 

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