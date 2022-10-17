Псковские спортсмены могут претендовать на всероссийскую награду Фэйр Плэй

11:23, 17 октября 2022, ПАИ

Российский комитет Фэйр Плэй сообщает, что по итогам 2022 года проводится очередное, 32-е присуждение Всероссийских наград Фэйр Плэй. Псковские спортсмены могут на нее претендовать, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.



Фэйр-плей – это свод этических и моральных законов, основанных на внутреннем убеждении индивидуума о благородстве и справедливости в спорте. Движение фэйр-плей в мире возглавляет Международный совет по спортивной науке и физическому воспитанию. Специальные подразделения существуют при всех крупнейших национальных олимпийских комитетах и мировых федерациях по отдельным видам спорта, с 1992 года к движению официально присоединилась и Россия – именно тогда был сформирован российский комитет Фэйр Плэй (РКФП).



Основные принципы фэйр-плей: уважение к сопернику, уважение к правилам и решениям судей, отказ от допинга и любого искусственного стимулирования, равные шансы для всех спортсменов, умение держать себя в руках на соревнованиях и вне их, вне зависимости от обстоятельств. Основными задачами организаций фэйр-плей на всех уровнях являются пропаганда идей и принципов честной игры, особенно в среде детского и юношеского спорта, а также награждение спортсменов и команд премиями за строгое соблюдение принципов движения.



Присуждение Всероссийских наград Фэйр Плэй в 2022 году проводится в трех номинациях:

- благородный поступок в духе Фэйр Плэй (награды присуждаются мужским и женским командам, спортсменам и спортсменкам, продемонстрировавшим высокую степень благородства в спортивной борьбе, товарищества и взаимопомощи, внесшим своими поступками вклад в укрепление мира и дружбы между народами, в борьбу с антиобщественными проявлениями в спорте и жизни);

- вклад в пропаганду и использование принципа Фэйр Плэй в воспитании у молодежи высокой нравственности в спорте и жизни (награды присуждаются спортивным организациям, учебным заведениям, средствам массовой информации, тренерам, спортивным судьям, журналистам, организаторам, ученым, преподавателям);

- соблюдение принципов справедливости на протяжении всей спортивной карьеры (награды присуждаются спортсменам и спортсменкам, которые на протяжении их многолетней карьеры неукоснительно следовали принципу фэйр-плей, являлись примером благородства, дружбы, взаимопомощи, товарищества, честного спортивного соперничества).



Мотивированные представления в произвольной форме с приложением подтверждающих документов (копии официальных документов, наград, фотографии, газетные вырезки и др.) необходимо предоставить в Олимпийский комитет России не позднее 30 ноября 2022 года почтой на адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, каб. 341, с пометкой 32-е присуждение наград Фэйр Плэй или на электронный адрес i.mushkarina@olympic.ru



Организаторы рекомендуют при выдвижении высоко оценивать факты, когда спортсмен в своих конкретных действиях и реально совершенных поступках:

- отверг любую форму насилия в отношении соперника;

- оказал помощь сопернику или другому лицу, находящемуся в опасности в обычной соревновательной ситуации;

- воздержался от использования преимущества, которое не является результатом собственных успешных соревновательных действий;

- нашел возможность в рамках правил своего вида спорта исправить в пользу своего соперника последствия решения судьи, понимаемого справедливым спортсменом как ошибочное;

- нашел возможность из доходов от собственной спортивной деятельности осуществить благотворительность в пользу лиц, которые нуждаются в помощи.



Помимо присуждения Всероссийских наград Фэйр Плэй Олимпийский комитет России на основе полученных материалов может также направить кандидатуры на присуждение международных и европейских наград. Начиная с 1992 года россиянам присуждены 47 таких наград.