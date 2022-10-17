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Общество

Цены на лекарства в России вернулись к уровню 2021 года

Розничные цены на лекарства в России вернулись к уровню 2021 года, заявила на всероссийской конференции «Фарммедобращение» глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Был серьезный всплеск розничных цен в марте и в апреле, но на сегодняшний день мы видим не только снижение, а, можно сказать, мы пришли фактически к розничным ценам прошлого года», — приводит слова Самойловой ТАСС.

Она отметила, что система мониторинга движения лекарственных препаратов позволяет четко отслеживать эту динамику. Самойлова добавила, что в настоящее время такой мониторинг осуществляется в ручном режиме, в ближайшее время планируется перейти на автоматизированный сбор этих данных. «В ближайшее время будет выведен еще и отчет по ценам не только в аптечном сегменте, но и в госпитальном сегменте», — сказала она.

Ранее сообщалось, что также решен вопрос увеличения производства отечественных лекарств по ряду социально значимых заболеваний. 

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