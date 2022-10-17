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Происшествия

В Псковской области бездомный обокрал дачу петербуржца

Две кражи произошли на территории Бежаницкого и Порховского районов, подозреваемых задержали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В селе Славковичи Порховского района злоумышленник взломал окна и двери дачного дома жителя Санкт-Петербурга и похитил мужской пуховик, электрочайник, болгарку и удлинитель. По предварительным данным, ущерб от кражи составил 10 тысяч рублей.

Вором оказался 41-летний безработный гражданин без определённого места жительства, ранее он был неоднократно судим. Часть похищенного изъяли. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

А в поселке Бежаницы 5 октября из гаража у дома в переулке Ивановском украли точильный станок и инструменты. Причиненный ущерб составил 11 тысяч рублей.

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