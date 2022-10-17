Минпросвещения рекомендует учителям использовать российские мессенджеры

11:27, 17 октября 2022, ПАИ

Минпросвещения не запрещало учителям использование иностранных мессенджеров, а рекомендовало перейти на отечественные системы, такие как: «Моя школа» и «Сферум». Об этом в ведомстве сообщили, отвечая на публикацию газеты «Коммерсантъ», где со ссылкой на региональные минобры приводилась информация о запрете Минпросвещения на использование WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) и других иностранных мессенджеров в образовательном процессе или на рабочих местах.

В Минпросвещения подчеркнули, что ведомство не регулирует и не регламентирует сферу общения родителей. Речь идёт не о запрете иностранных мессенджеров, а о рекомендации в целях информационной безопасности и гигиены использовать в образовательных процессах отечественные разработки.