Псковичка обыграла знатоков клуба «Что? Где? Когда?»

12:20, 17 октября 2022, ПАИ

Жительница посёлка Дедовичи Псковской области Наталья Антонова обыграла знатоков клуба «Что? Где? Когда?» и получила 100 тысяч рублей. Программа вышла в эфир на Первом канале 16 октября.

Телезрители играли против команды четырехкратного обладателя приза «Хрустальная сова», магистра игры «Что? Где? Когда?» Максима Поташёва.

Вопрос псковички был одним из трёх в блице. Знатокам, чтобы заработать балл, нужно было правильно ответить на все три вопроса, с первыми двумя они справились, а ответить на последний не смогли, пишет «АиФ-Псков».

Наталья Антонова спросила у знатоков: кого вспомнил актёр Чарли Чаплин, когда решил попрощаться по-русски с гостившими у него Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской, но не смог воспроизвести нужное слово.

У команды игроков за столом были варианты, что Чаплин вспомнил какого-нибудь музыканта, например, Шаляпина, или актёра.

Отвечал на вопрос псковички сам Максим Поташёв. Он предположил, что актёр вспомнил «Светлану какую-нибудь».

«Чарли Чаплин вспомнил только начало слова: до… до … до… Достоевский», - сообщил правильный ответ ведущий.

В итоге Наталье Антоновой удалось заработать в интеллектуальном клубе 100 тысяч рублей.