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Общество

В Псковской области выбирают нового члена Общественной палаты по квоте губернатора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников инициировал процедуру выбора нового члена Общественной палаты Псковской области в связи с прекращением по собственному желанию полномочий одного из представителей консультативного коллегиального совещательного органа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

По 31 октября зарегистрированные на территории Псковской области структурные подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений могут направить предложения о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты губернатору области по адресу: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23.

Контактное лицо: Шрайнер Ольга Викторовна — заместитель начальника отдела по взаимодействию с общественно-политическими объединениями управления внутренней политики правительства Псковской области, телефон 8 (8112) 29-09-71.

К предложению о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты должны прилагаться следующие документы:

- документально подтвержденные сведения о выдвигаемом кандидате, включающие в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), гражданство, дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность, род занятий (в случае отсутствия места работы или службы);

- личное заявление выдвигаемого кандидата о согласии баллотироваться в члены Общественной палаты;

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной приказом МВД России.

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