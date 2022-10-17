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Общество

Заболеваемость COVID-19 рекордно снизилась в Псковской области

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области, всего умерли 1929 пациентов с таким диагнозом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал. 

За весь период наблюдений зафиксировано 124 646 случаев заболевания COVID-19 (за сутки – 10), выздоровело – 122 082 человека (за сутки – 86).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 40734/9
Великие Луки – 18164/0
Бежаницкий район – 1597/0
Великолукский район – 2842/0
Гдовский район – 2227/0
Дедовичский район – 3070/0
Дновский район – 1002/0
Красногородский район – 1122/0
Куньинский район – 1055/0
Локнянский район – 1198/0
Невельский район – 5606/0
Новоржевский район – 1340/0
Новосокольнический район – 3296/0
Опочецкий район – 3814/0
Островский район – 6077/0
Палкинский район – 1260/0
Печорский район – 2939/0
Плюсский район – 1956/0
Порховский район – 4524/0
Псковский район – 9677/1
Пустошкинский район – 1570/0
Пушкиногорский район – 1777/0
Пыталовский район – 1919/0
Себежский район – 2985/0
Струго-Красненский район – 2104/0
Усвятский район – 745/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

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