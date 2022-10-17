Заболеваемость COVID-19 рекордно снизилась в Псковской области

12:10, 17 октября 2022, ПАИ

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области, всего умерли 1929 пациентов с таким диагнозом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал.

За весь период наблюдений зафиксировано 124 646 случаев заболевания COVID-19 (за сутки – 10), выздоровело – 122 082 человека (за сутки – 86).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 40734/9

Великие Луки – 18164/0

Бежаницкий район – 1597/0

Великолукский район – 2842/0

Гдовский район – 2227/0

Дедовичский район – 3070/0

Дновский район – 1002/0

Красногородский район – 1122/0

Куньинский район – 1055/0

Локнянский район – 1198/0

Невельский район – 5606/0

Новоржевский район – 1340/0

Новосокольнический район – 3296/0

Опочецкий район – 3814/0

Островский район – 6077/0

Палкинский район – 1260/0

Печорский район – 2939/0

Плюсский район – 1956/0

Порховский район – 4524/0

Псковский район – 9677/1

Пустошкинский район – 1570/0

Пушкиногорский район – 1777/0

Пыталовский район – 1919/0

Себежский район – 2985/0

Струго-Красненский район – 2104/0

Усвятский район – 745/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.