Опрос: 51% россиян не имеет никаких накоплений

12:43, 17 октября 2022, ПАИ

Больше половины россиян (51%) в данный момент не имеют накоплений, чаще других откладывают граждане старше 60 лет, среди них 53% имеют сбережения, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, в настоящий момент сбережения есть у 44% россиян, 51% накоплений не имеют, 5% затруднились в ответом.



Больше других (53%) деньги откладывают люди старше 60 лет, среди молодёжи от 18 до 24 лет откладывают 47%, от 25 до 34 лет - 39%, от 35 до 44 лет накопления имеют 38%, и от 45 до 59 лет - 40%. Чаще сбережения имеют мужчины, среди них откладывают 50%, среди женщин - 38%.

На всякий случай откладывают деньги 31% граждан, 19% - на ремонт квартиры, 17% - на отдых и лечение, на старость копят 16%, 10% - на покупку недвижимости, 9% хотят получать доход в виде процента, ещё 8% копят на дорогие вещи, которые не могут приобрети сразу, 7% - на образование себе или близким, 6% хотят купить автомобиль.

Также 30% тех, кто не имеет возможности, но хотел бы откладывать, делал бы это для покупки недвижимости, 29% хотели бы копить на отдых, 20% - на ремонт, 19% - на старость, 18% хотели бы приобрести авто, 17% хотели бы получать процент, 16% откладывали бы про запас, 14% - на образование, по 10% на покупку дорогих вещей и открытие бизнеса.