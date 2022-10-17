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Общество

Средняя пенсия в России может превысить 21 тысячу рублей

Индексация пенсий неработающих россиян в следующем году превысит уровень инфляции на 2,6%, сообщил накануне замглавы Минтруда Андрей Пудов. Доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец подсчитала, как изменится эта выплата. 

Эксперт заметила, что сейчас средний размер пенсии в России составляет 18 521 рубль. «Планируемый уровень инфляции в 2022 году может составить 14.3%. Планируемая индексация предполагается выше этого показателя на 2,6%. Это означает, что средняя пенсия с 2023 года может вырасти на 3100 рублей, до 21 650 рублей», — отметила экономист.

Она уточнила, что решение повысить пенсию выше уровня инфляции нацелено на рост реальных доходов населения. «С экономической точки зрения такое превышение может быть немного и завышено, но поскольку ситуация с ценами сложно прогнозируемая, правительство нашло возможность сделать индексацию чуть выше. Такое повышение не разгонит дальше инфляцию, поскольку сейчас мы как раз наблюдаем снижение покупательской способности», — сказала Иванова-Швец.

Небольшое вливание денег в экономику позволит простимулировать спрос, что положительно скажется на экономическом росте, заключила она.

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