Каждый третий родитель в Пскове оценил питание школьников на «хорошо» и «отлично»

12:47, 17 октября 2022, ПАИ

Родители псковских учеников в среднем оценили вкус и качество блюд в школьных столовых города на 3,7 балла из 5, сообщает SuperJob.

Мнения родителей разделились: вкус и качество блюд в школьной столовой 27% родителей оценили на «тройку» по пятибалльной шкале, еще 29% — на «четверку». Большинство же матерей и отцов ориентируются на отзывы детей: «Очень многое ребенок не ест, то бульон недосолен, то борщ состоит из свеклы и картофеля»; «Питание больше похоже на сухой паек: хлопья с молоком, пельмени, которые есть невозможно».



В отличном качестве и вкусе блюд из школьного буфета убеждены 10%: «Питание хорошее, нам нравится»; «Сужу по словам ребенка».



7% поставили столовой «двойку», а 2% и вовсе «единицу». «Однажды сын пришел и сказал: мама, неужели, можно так плохо приготовить борщ!» — рассказали родители.



Еще 14% сообщили, что их ребенок по различным причинам не ест в школе.



Средняя оценка школьной еды составила 3,7 балла из 5. Матери тревожатся по поводу питания детей больше: их оценки вкуса и качества блюд чуть ниже, чем у отцов (3,4 и 3,6 балла соответственно).

