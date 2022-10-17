Около 300 млн рублей получит Псковская область на расселение аварийных домов

12:52, 17 октября 2022, ПАИ

Около 300 млн рублей направит правительство РФ в Псковскую область на расселение аварийного жилья. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Всего дополнительные средства на эти цели получат 43 региона с наиболее высокой потребностью в федеральном финансировании. Деньги в размере 24 млрд рублей поступят в субъекты до конца 2022 года.

В Псковской области под расселение попадут многоквартирные дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.