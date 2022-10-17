Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в Москве

12:53, 17 октября 2022, ПАИ

Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены в полном объеме. Посещение военкомата по мобилизационным повесткам с сегодняшнего дня не требуется, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«По информации военного комиссара города Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме», - написал мэр.

Он добавил, что пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года в 14:00. «Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», - подчеркнул Собянин.

Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что в рамках частичной мобилизации уже набрано 222 тысячи человек из планировавшихся 300 тысяч, призвать оставшихся планируется в течение двух недель.