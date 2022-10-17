ВИДЕО 600 школьников со всей России побывали в Псковской области

13:48, 17 октября 2022, ПАИ

600 школьников со всей страны побывали в Псковской области по федеральному проекту «Моя Россия». В программу трехдневного тура входили познавательные игры и экскурсии по Пскову, Старому Изборску, Печорам и музею-заповеднику «Михайловское» в Пушкинских Горах.

Организацией приема групп, приезжавших с 1 октября, занималось псковское бюро путешествий «Континент», которое разработало культурно-просветительский маршрут «Псков. Духовные истоки». Красоты Псковской области увидели подростки из Москвы, Петербурга, Тульской, Нижегородской, Владимирской, Московской, Тверской, Мурманской, Калужской, Ярославской, Ленинградской областей и Республики Карелии.