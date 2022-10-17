Вертолетная площадка для эвакуации пациентов появилась в Великих Луках

14:33, 17 октября 2022, ПАИ

Вертолетная площадка для доставки пациентов в медицинские учреждения появилась на территории городской больницы Великих Лук, сообщает районная газета «Наш путь».

Отмечается, что эвакуация пациента может понадобиться в самых разных ситуациях. И в таких случаях врачи межрайонной больницы делают запрос в санавиацию Пскова и согласуют перевозку. Только после этого больного забирают на вертолете.

Строительство объекта началось в конце 2020 года в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». За это время была подготовлена территория, проведены геодезические и геологические работы, спроектирована и построена вертолетная площадка.