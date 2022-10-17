60% псковичек после выписки из роддома кормят малышей грудью

14:26, 17 октября 2022, ПАИ

60% псковичек после выписки из акушерского стационара полностью кормят малышей грудью, сообщила врач-неонатолог Псковского перинатального центра Татьяна Лещенко на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации. Еще 30-35% мам выписываются с младенцами на смешанном питании.

По словам врача, в последние годы, по сравнению с 1990-2000 годами, приверженность женщин к грудному вскармливанию растет.

Как правило, те, кто не кормят грудью, делают это из-за медицинских проблем, уточнила специалист. Татьяна Лещенко также добавила, что около 40% женщин хотя бы частично сохраняют грудное вскармливание до 9 месяцев.

«Многие молодые девочки черпают информацию о кормлении грудью из соцсетей. Зачастую она не имеет ничего общего с действительностью. Они боятся быть привязанными к ребенку - такие настроения витают в соцсетях», - добавила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова.

Кроме того, эксперты отметили, что грудное вскармливание экономит семейный бюджет и время на приготовление смесей.

«Ребёнок растет, смеси надо больше, устаешь от этих проблем. А кто смог установить грудное вскармливание, этих проблем не имеет. Да, бывают болезненные ощущения, надо сцеживать. В начале вскармливания эти проблемы есть, но их надо пережить, чтобы потом почувствовать преимущества», - добавила заместитель главврача по педиатрической помощи Псковского перинатального центра Ольга Сачкова.