За незаконную выдачу удостоверений на управление судами наказали инспекторов в Пскове

14:33, 17 октября 2022, ПАИ

Приговор вынесен в отношении руководителя инспекторского отделения №1 (города Пскова) Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области и старшего инспектора отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного агентства по рыболовству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области.

Их признали виновными в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, а также подстрекательстве и пособничестве при совершении данных преступлений.

Летом 2020 года пятерым жителям сопредельного региона в Центре ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области незаконно выдали удостоверения на право управления маломерным судном типа маломерного моторного судна и гидроцикла. Однако в действительности они не проходили аттестацию и не обладали необходимым знанием правил, а также навыками практического управления.

Суд назначил одному из виновных наказание в виде крупного штрафа, а его подельнику – два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.