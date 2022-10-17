Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Миф о «немолочных» мамах развенчала псковский эксперт

Миф о «немолочных» мамах развенчала консультант по грудному вскармливанию, член Международной ассоциации консультантов по грудному вскармливанию, перинатальный педагог Ольга Бородулина. Комментарий по этой теме она дала на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«У многих мам, которые пытались кормить в 1970-90-е годы, ничего не получилось, потому что была другая система. Женщина после того, как ребенку исполнилось три месяца, должна была отдать его в ясли при предприятии, а сама выйти на работу. И надо было научиться кормить ребенка раз в три часа - в перерывах между работой. Отсюда и пошло это правило про 3 часа», - пояснила Бородулина.

В такой ситуации у многих ничего не получалось и они просто опускали руки. «Отсюда этот миф про «немолочную» породу и «немолочных» мам. А вот, если их поддержать правильно, говорить, что все получится, давать советы по запросу, тогда все будет иначе», - уверена консультант.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 октября 2022

Мобилизованным из Псковской области стали приходить первые выплаты
17 октября 2022

Для псковских студентов отменили льготный проезд в междугородних автобусах
17 октября 2022

Специалист рассказала, что молоко матери «подстраивается» под её ребёнка
17 октября 2022

Псковский врач: Количество курсов подготовки к родам растёт
17 октября 2022

Вертолетная площадка для эвакуации пациентов появилась в Великих Луках
17 октября 2022

В Совфеде дали разъяснения по трудовым гарантиям для мобилизованных
17 октября 2022

Круглый стол о грудном вскармливании проходит в медиацентре ПАИ
17 октября 2022

«АвтоВАЗ» хочет расширить программу субсидирования покупки автомобилей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...