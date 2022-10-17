Миф о «немолочных» мамах развенчала псковский эксперт

14:41, 17 октября 2022, ПАИ

Миф о «немолочных» мамах развенчала консультант по грудному вскармливанию, член Международной ассоциации консультантов по грудному вскармливанию, перинатальный педагог Ольга Бородулина. Комментарий по этой теме она дала на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«У многих мам, которые пытались кормить в 1970-90-е годы, ничего не получилось, потому что была другая система. Женщина после того, как ребенку исполнилось три месяца, должна была отдать его в ясли при предприятии, а сама выйти на работу. И надо было научиться кормить ребенка раз в три часа - в перерывах между работой. Отсюда и пошло это правило про 3 часа», - пояснила Бородулина.

В такой ситуации у многих ничего не получалось и они просто опускали руки. «Отсюда этот миф про «немолочную» породу и «немолочных» мам. А вот, если их поддержать правильно, говорить, что все получится, давать советы по запросу, тогда все будет иначе», - уверена консультант.